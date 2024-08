Carro bate em dois veículos, tomba e atrapalha o trânsito na Av. Júlio de Castilho

Um acidente envolvendo três veículos deixou o trânsito interditado na Avenida Julio de Castilho entre as ruas Jaboticotubas e Edmir Padial Junior na manhã deste domingo (11). A colisão aconteceu após uma camionete S10 ser atingida na traseira por um Ônix vermelho que acabou tombando.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista da camionete seguia pela Avenida Julio de Castilho sentido bairro quando reduziu a velocidade para passar em um quebra-molas e o Ônix que vinha atrás não conseguiu frear a tempo. O carro acabou atingindo a S10.

Com o impacto da batida, o Ônix tombou e deslizou para a pista contrária. Neste momento, ele atingiu também um Celta que seguia pela avenida sentido centro.

Equipe do socorro foi acionada, e o BPTran (Batalhão de Trânsito) interditou o trecho.

Feridos

Três pessoas precisaram ser levadas para atendimento médico. O motorista do Ônix, um homem de 39 anos e o passageiro de 31. E o condutor do Celta, um rapaz de 19 anos. Todos com ferimentos leves.

De acordo com a PM (Polícia Militar) o motorista do Ônix não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A dona do veiculo esteve no local e disse que havia emprestado o carro para o homem ir ao mercado.

