Estado busca incentivo para fortalecimento no mercado aéreo

Com mais de 36 anos de mercado, a Total Linhas Aéreas possui sede em Brasília e filiais em Belo Horizonte e Curitiba e agora está apostando em Mato Grosso do Sul. A empresa planeja conexão direta da Capital para os Estados Unidos.

Secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck teve sua primeira reunião com a companhia e colocou o Estado a disposição da empresa. Além de buscar intensivos para que o projeto saia do papel, o secretário aguarda apresentar do projeto por meio dos representantes da Total Linhas Aéreas. “O Estado vai servir como um novo recomeço para as linhas aéreas, garantindo uma estrutura adequadas para as aeronaves. Nós do governo temos todo interesse em receber a empresa, formem tando ainda mais a economia principalmente com a questão do turismo que certamente ficará aquecido”, pontou.

Verruck ainda disse que o Estado vem buscado incentivo para empresas aéreas se instalarem no Mato Grosso do Sul. O próximo passo é a Total Linhas Aéreas apresentar um plano de negócios de duas ou três opções de localização. “Mato Grosso do Sul tem um grande potencial para receber uma empresa de como essa de grande porte a primeira conversa foi boa e estamos otimistas com os próximos passos”, finalizou.

Outra iniciativa para o Mato Grosso do Sul é estabelecer um centro de manutenção de excelência em Três Lagoas. O convite foi proposto pelo Estado com o intuito de gerar empregos e fomentar a economia, segundo Paulo Amada.

“Foi proposto pelo governo do estado estabelecer um centro de manutenção de excelência para nossa frota e externalizar para outras empresas também. A ideia é abrir um hangar profissional com sede em Três Lagoas, para estimular empregos e a economia”, revela. “O estado tem mostrado muito boa vontade, tivemos uma reunião muito boa com secretários que demonstraram uma capacidade de gestão muito rápida desses acordos”. Conforme o CEO é essencial para Mato Grosso do Sul ter um hangar de manutenção, que possa fazer uma malha que interaja com cidades que tenham necessidade e possibilitar todas essas conexões.

A expectativa da empresa, além de fomentar um hub no Estado via Campo Grande para promover conexões regionais e conexões diretas com a América Latina e América do Norte, é ter um hub no Nordeste e São Paulo até o fim de 2024. “Estamos em ampliação. Queremos chegar com 7 aeronaves até o final desse ano para transporte de passageiros regional e, para a frota de cargueiros, nós pretendemos chegar na faixa de 9 aviões até o fim do mesmo período. Ano que vem, nós pretendemos dobrar a frota de passageiros até o final do ano que vem”, disse.

Por Thays Schneider.

