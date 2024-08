Domingo de frio com mínimas batendo a casa dos 9ºC na Capital

No domingo (11), ao amanhecer seguem as temperaturas baixas, porém as máximas estarão em gradativa elevação, podendo atingir valores 23º no inicio do dia e chega a 28°C durante a tarde, principalmente nas regiões sudoeste, pantaneira, norte e bolsão. Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 3 e a máxima esperada é de 8°C, para as regiões sul, leste, sudoeste e sudeste a mínima é de 15 e máxima de 24°C para as regiões sul, leste, sudoeste e sudeste. Na região pantaneira esperam-se mínimas de 6º a 12°C de máximas entre 19 e 25°C.

Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 8 a 11°C e máximas entre 21 e 28°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 6 a 9°C e máximas entre 18 a 24°C. Os ventos atuam do quadrante sul (sul/sudoeste) e giram para o quadrante leste ao longo de domingo com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Com Informações CEMTEC

