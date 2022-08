Carro abandonado na MS-289 é encontrado com 185 kg de maconha

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu um veículo com 209 tabletes de maconha, na madrugada de ontem (14), em meio a uma plantação de milho às margens da rodovia MS-289, entre os municípios de Amambaí e Coronel Sapucai.

Os agentes realizavam patrulhamento na rodovia quando receberam a informação de que um veículo carregado com droga estaria em meio a uma plantação de milho. Após se dirigirem até o local, os agentes localizaram o automóvel abandonado.

Foram encontrados no interior do veículo mais de 200 tabletes de maconha, que pesadas totalizaram 185 quilos de entorpecente.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 472 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Amambaí.

