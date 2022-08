Motociclista é arremessado por 10 metros em acidente e sofre traumatismo craniano

O samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu na tarde desta segunda-feira (15), as vítimas de um acidente entre carro e moto no cruzamento entre a rua Pontalina e a rua Vitor Meireles, na região do Bairro Universitário, em Campo Grande.

O motociclista havia acabado de sair do serviço e chegou a ser lançado por 10 metros do local da colisão. Ele foi socorrido com uma lesão no braço direito e uma possível lesão no nariz. Ele sofreu também um TCE (Traumatismo Crânio Encefálico) e foi encaminhado em estado grave para o hospital da Santa Casa de Campo Grande.

O supervisor da vítima, de 39 anos, esteve no local no acidente e revelou ao O Estado, que a vítima se trata de um rapaz muito bom, trabalhador e prestativo. Além disso, que ele estava em ofício com o carregamento e descarregamento de mercadorias, a caminho de um cliente para atendê-lo.

Segundo testemunhas, o motorista de um veículo Volkswagen Saveiro, vermelho, seguia pela rua Vitor Meireles e fez conversão a esquerda na rua Pontalina no sentido bairro Universitário.

No mesmo instante, a moto Honda Titan 16c, preta, que seguia na mesma rua, no sentido bairro, colidiu na porta dianteira direita da Saveiro Vermelha.

Com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf