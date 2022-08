Incêndio destrói residência e mata idosa no bairro São Jorge da Lagoa

Clarice Maria trindade, conhecida como “Maria Benzedeira”, de 72 anos, morreu durante um incêndio dentro da residência onde morava com alguns filhos, bisnetos e netos, na tarde desta segunda-feira (15), na Rua Pedro Gomes, região do Bairro Vila São Jorge da Lagoa, em Campo Grande.

Segundo testemunhas, um dos netos de Maria foi levar o irmão na escola e, meia hora depois, quando retornou, se deparou com a casa queimando e vizinhos acionando os bombeiros. Populares relataram o momento de desespero tentando salvar a idosa.

A vendedora Fernanda dos Anjos, 39, relatou que passou em frente da residência dentro de uma van, que parou assim que viram a fumaça preta. Foi quando ela e vizinhos tentaram jogar balde d’água para diminuírem o incêndio enquanto a idosa ainda lutava para sobreviver.

Os brigadistas utilizaram aproximadamente 2.5 mil litros d’água para conterem as chamas, mas a casa de quatro cômodos acabou ficando totalmente destruída. A filha da vítima mora ao lado e ficou em estado de choque.

Três carros do Corpo de bombeiros Militares atenderam a ocorrência. Além disso, uma equipe da Polícia Civil também esteve no local para apurar o que pode ter dado início ao fogo no endereço.

Maria era conhecida pelo bairro por ser moradora antiga da região. Ela, que fumava, bebia e sempre acendia velas, foi vista hoje de manhã em um bar da região, comprando bebida e velas.

