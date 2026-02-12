Majur comanda Bloco Eita no Carnval de Campo Grande no dia 21 de fevereiro

Cantora baiana se apresenta a partir das 14h no Monumento Maria Fumaça, na região central

A cantora Majur está confirmada no Carnaval de Campo Grande e vai comandar o Bloco Eita no dia 21 de fevereiro, a partir das 14h, no Monumento Maria Fumaça, no cruzamento das avenidas Mato Grosso e Calógeras, na região central da Capital.

A apresentação marca a estreia da artista no carnaval da cidade e integra a programação do Enterro dos Ossos, que encerra oficialmente a temporada carnavalesca.

Natural da Bahia, Majur ganhou projeção nacional nos últimos anos e foi indicada ao Grammy Latino em 2020, na categoria de Melhor Canção em Língua Portuguesa, pela música “Amarelo”, ao lado de Emicida e Pabllo Vittar.

