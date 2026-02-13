Carreta tomba na BR-163 e motorista é levado à Santa Casa em Campo Grande

Um caminhoneiro precisou ser encaminhado à Santa Casa após a carreta que conduzia tombar na tarde de quinta-feira (12), na BR-163, na saída para Cuiabá, em Campo Grande.

O acidente aconteceu por volta das 17h30, no momento em que o motorista tentou realizar uma conversão à direita para acessar a Rua Acrópole. Devido ao desnível existente na pista, o veículo acabou tombando.

Com o impacto, a carga de silagem ficou espalhada pela via. O condutor sofreu ferimentos provocados por estilhaços do para-brisa, que se quebrou durante o acidente.

Segundo informações apuradas, a carga possui seguro. Já os danos ao caminhão foram estimados em aproximadamente R$ 50 mil.

