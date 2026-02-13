Operação Rota Cega cumpre prisões e mira tráfico internacional de drogas e armas em Dourados

Na manhã desta sexta-feira (13), a Polícia Federal colocou em prática a Operação Rota Cega cumprindo dois mandados de prisão temporária e dois de busca e apreensão contra investigados por envolvimento com crimes graves. A ação aconteceu em Dourados cidade localizada a 230 quilômetros de Campo Grande.

A ação é resultado de um inquérito que teve início após a apreensão de 4,5 toneladas de maconha e de um fuzil, ocorrida em abril de 2025, no município de Três Lagoas, localizado 327 quilômetros de Campo Grande. A partir desse flagrante, as investigações avançaram e permitiram a identificação de outros dois suspeitos ligados ao esquema criminoso.

O foco da operação é desarticular atividades relacionadas ao tráfico transnacional de drogas e ao tráfico internacional de armas. Durante o cumprimento das ordens judiciais, aparelhos celulares foram recolhidos e encaminhados para perícia, que será realizada pela Polícia Federal em Três Lagoas.

As apurações seguem em andamento para aprofundar a responsabilização dos envolvidos e identificar possíveis conexões do grupo com outras práticas ilícitas.]

