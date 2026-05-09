Carreta tomba em rotatória na entrada de Nova Andradina

Uma carreta tombou na manhã deste sábado (9) no entroncamento da MS-276 com a BR-376, na entrada de Nova Andradina, sentido Ivinhema.

Segundo informações do Jornal da Nova, no local o motorista perdeu o controle da direção ao passar pela rotatória. Com o acidente, parte da carga ficou espalhada fora da pista.

Apesar do susto, o condutor não se feriu. Ele foi retirado da cabine pelo policial militar André Luiz, que viu o momento do tombamento enquanto seguia para o distrito de Ipezal, em Angélica, onde trabalha.

O motorista contou que seguia viagem para Dourados.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal esteve no local para atender a ocorrência e auxiliar no trânsito. As causas do acidente ainda serão apuradas.