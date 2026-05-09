Ovos somem de parte dos mercados e cesta básica segue com preços instáveis

Levantamento do jornal O Estado aponta ausência do produto em três dos cinco supermercados consultados e mostra forte variação nos preços de alimentos, higiene e limpeza

A pesquisa semanal de preços da cesta básica realizada pelo jornal O Estado apontou novas oscilações nos supermercados de Campo Grande e revelou um dado que chamou atenção dos consumidores nesta edição: a ausência de ovos em três dos cinco estabelecimentos consultados. O produto, considerado um dos principais substitutos das carnes no orçamento das famílias, apareceu disponível apenas em dois mercados pesquisados, com preços variando entre aproximadamente R$ 10,49 e R$ 11,99 a dúzia.

A redução da oferta ocorre em um momento de pressão sobre os alimentos básicos e reforça a percepção de dificuldade enfrentada pelos consumidores na hora de completar a compra do mês. Além da alta demanda, fatores como custos de produção, alimentação animal e logística continuam influenciando o abastecimento e os preços do setor alimentício.

Entre os itens de mercearia, o arroz de 5kg apresentou valores entre cerca de R$ 14,99 e R$ 18,99, enquanto o feijão oscilou de aproximadamente R$ 8,39 a R$ 9,98. O óleo de soja apareceu na faixa de R$ 5,95 a R$ 7,39, e o açúcar refinado teve menor variação, ficando entre R$ 4,89 e R$ 5,79.

O café segue entre os produtos com maior diferença de preços nesta semana. O pacote de 500g foi encontrado entre aproximadamente R$ 25,80 e R$ 35,99, diferença que pesa no bolso do consumidor em compras mensais. Já o sal refinado variou de cerca de R$ 3,89 a R$ 5,39.

Produtos como farinha de trigo e macarrão apresentaram oscilações mais moderadas. A farinha foi encontrada entre aproximadamente R$ 3,65 e R$ 4,99, enquanto o macarrão variou de R$ 3,89 a R$ 4,79. O extrato de tomate apareceu na faixa de R$ 5,99 a R$ 7,99.

Nos laticínios e derivados, o leite integral registrou preços entre cerca de R$ 4,99 e R$ 6,29. Já a margarina apresentou diferença significativa entre os mercados, podendo ser encontrada de aproximadamente R$ 7,99 até R$ 10,98. O achocolatado também teve forte oscilação, variando entre R$ 9,99 e R$ 15,99.

Os produtos de higiene pessoal e limpeza continuam impactando diretamente o custo da cesta ampliada. O papel higiênico de 12 rolos foi encontrado entre aproximadamente R$ 25,90 e R$ 32,99. O creme dental variou de cerca de R$ 5,39 a R$ 8,99, enquanto o sabonete apresentou preços entre aproximadamente R$ 2,49 e R$ 4,99.

Entre os itens de limpeza, o sabão em pó registrou uma das maiores diferenças, oscilando entre aproximadamente R$ 18,90 e R$ 28,19. O sabão em barra foi encontrado na faixa de R$ 8,90 a R$ 12,99. Já o detergente líquido variou entre cerca de R$ 2,49 e R$ 3,99, enquanto a esponja de aço apareceu entre aproximadamente R$ 1,69 e R$ 3,29.

No hortifrúti, as variações seguem expressivas. A cebola foi encontrada entre aproximadamente R$ 4,79 e R$ 6,99 o quilo, enquanto a batata oscilou de cerca de R$ 6,99 a R$ 8,99. O tomate apresentou uma das maiores diferenças da semana, variando entre aproximadamente R$ 4,99 e R$ 10,85 o quilo.

O alho continua entre os itens mais caros do setor, com preços entre cerca de R$ 16,90 e R$ 34,90 o quilo. Entre as frutas, a banana variou de aproximadamente R$ 5,49 a R$ 6,59, a maçã foi encontrada entre R$ 7,99 e R$ 9,98, enquanto a laranja oscilou de cerca de R$ 3,99 a R$ 4,99.

Nas proteínas, o frango congelado apresentou preços entre aproximadamente R$ 8,99 e R$ 16,49 o quilo. Já o coxão mole variou de cerca de R$ 40,99 a R$ 54,90, enquanto a paleta suína foi encontrada entre aproximadamente R$ 14,90 e R$ 18,90.

Os números reforçam que pesquisar preços continua sendo essencial para o consumidor Campo-grandense. Mesmo em itens considerados básicos, as diferenças entre os supermercados podem representar economia significativa ao final do mês, especialmente diante da instabilidade no abastecimento de alguns produtos, como os ovos nesta semana.

Por Ian Netto

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