Mudanças no tempo aumentam casos de conjuntivite e exigem cuidados com a visão

Com a proximidade do inverno, que aumenta o período de estiagem, a população precisa tomar alguns cuidados para se prevenir da contágio da conjuntivite, tanto a viral quanto a bacteriana, que ficam mais recorrentes nesta época do ano. De acordo com o médico oftalmologista, Luiz Alexandre Lani, com atitudes simples do cotidiano é possível evitar a contaminação.

Ao jornal O Estado, o especialista aponta manter as mãos bem lavadas, evitar tocar ou coçar os olhos, bem como não compartilhar itens pessoais como toalhas de rosto, pincéis de maquiagem e travesseiros são bons métodos para manter a visão saudável. A higienização de mouses e teclados de computador também se mostram eficientes, especialmente em ambientes compartilhados.

Entre os suspeitos que podem acender um alerta para buscar auxílio profissional estão a presença de vermelhidão nos olhos, acompanhada de coceira, ardência e latejamento. No caso da manifestação mais aguda da doença, também é necessário observar a presença de secreção ao redor dos olhos, principalmente ao acordar, sensibilidade à luz e dor forte.

Lani destaca que este ano já se observou a busca por tratamento da doença em consultórios médicos, justamente pelas condições climáticas que favorecem a circulação do vírus.

“A circulação de vírus respiratórios nessa época do ano e a despolinização das plantas fazem com que tenha um número maior de conjuntivites. Neste ano já percebemos um aumento do diagnóstico das conjuntivites, principalmente as virais e alérgicas, devido às mudanças climáticas”, destacou.

Apesar de comum, o diagnóstico deve ser feito por um oftalmologista e a automedicação não é recomendada, já que isso pode dificultar a recuperação do paciente. O tempo de duração depende da forma em que a enfermidade se apresenta: nos casos de conjuntivite viral ou bacteriana, que são as mais recorrentes no outono e inverno, podem durar de três a quatro semanas, podendo deixar sequelas, o que pode ser evitado com um bom tratamento.

“Sempre que possível, procure seu médico oftalmologista ou um posto de saúde perto da sua casa e procure começar já o tratamento da forma correta. Reforce a higiene das mãos e dos objetos. Se o diagnóstico for para conjuntivite, suspenda imediatamente o uso de lentes de contato até que se tenha o controle total da doença ou até que o seu médico libere para retomar o uso”, orientou.

Em relação às crianças, o médico reforça que os cuidados com a higiene e compartilhamento de objetos pessoais são as mesmas que para os adultos. No entanto, é necessário orientá-las para que evitem o contato com colegas que possam ter um possível diagnóstico da doença.

Por Ana Clara Julião