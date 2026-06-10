Carreta prensa carro de aplicativo e provoca congestionamento na Avenida Zahran

Um acidente envolvendo uma carreta e um carro de aplicativo causou transtornos no trânsito da Avenida Eduardo Elias Zahran, em Campo Grande, na manhã desta quarta-feira (10). A colisão ocorreu no cruzamento com a Rua Spipe Calarge, onde o veículo de passeio acabou prensado pela carreta durante uma manobra de conversão. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O carro atingido, um Volkswagen Gol branco utilizado para transporte por aplicativo, levava três passageiras no momento do acidente. As mulheres são formandas do Primt (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho) e seguiam viagem com sacolas armazenadas no porta-malas. Uma das ocupantes, Bruna Lais, de 32 anos, relatou que todas ficaram assustadas ao perceberem que o veículo estava sendo pressionado pela carreta durante a manobra.

De acordo com o motorista da carreta, servidor da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), ele trafegava pela Rua Spipe Calarge e realizava conversão à direita para acessar a Avenida Zahran, no sentido da Rua Joaquim Murtinho. Segundo ele, foi necessário ampliar o raio da curva para concluir a manobra devido ao tamanho do veículo. Nesse momento, o carro de aplicativo teria entrado ao lado da carreta, em uma área de ponto cego.

O motorista do aplicativo, que preferiu não se identificar, afirmou que observou a carreta iniciando a conversão, mas acreditou que o caminhão não faria uma curva tão fechada. Apesar dos danos ao veículo, ele informou que possui seguro e que permaneceu tranquilo após a ocorrência. Valdomiro também destacou que a carreta estava sem carga e seguia para buscar uma máquina em outro local da cidade.

Com parte da Avenida Zahran interditada para atendimento da ocorrência, o trânsito ficou lento na região. Motoristas foram orientados a utilizar rotas alternativas pelas ruas Pontalina, Pongal e Santana, além de evitar o cruzamento com a Rua Spipe Calarge até a retirada dos veículos. A recomendação das autoridades é que condutores redobrem a atenção ao trafegar pelo trecho para evitar novos transtornos.

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