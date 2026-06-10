Discussão entre PM e entregador viraliza e termina com denúncias em Campo Grande

Uma discussão entre um motoentregador, identificado como Douglas Silva Borges, de 33 anos, e o policial militar Luiz Guilherme Rodrigues durante uma entrega de comida terminou em acusações e ameaças em Campo Grande. O caso aconteceu no domingo (7) e ganhou repercussão após imagens nas redes sociais.

Segundo o entregador, o desentendimento começou após uma reclamação ao uso de buzina em frente à residência do policial. Douglas afirma que decidiu gravar a conversa para se proteger após se sentir ameaçado.

As imagens mostram o policial exaltado durante a discussão. Em um dos trechos, ele aparece fazendo ameaças ao trabalhador enquanto reclama do barulho provocado pelas buzinas.

“Eu fiz isso para minha defesa. Imagina se eu não estivesse filmando? Eu sou só um trabalhador”, declarou o entregador em uma publicação nas redes sociais.

Após a divulgação do vídeo, o caso ganhou grande repercussão na internet. Horas depois, a casa da família do policial foi alvo de um grupo de motociclistas.

A família de Luiz Guilherme afirma que o vídeo mostra apenas parte da discussão e que também houve provocações do entregador.

Na terça-feira (9), Douglas registrou boletim de ocorrência denunciando as ameaças feitas pelo policial. Já a família do militar procurou a polícia na segunda-feira (8) para denunciar os danos causados ao imóvel.

O caso está sendo investigados pelas autoridades.