Carreta pega fogo na MS-134 entre Nova Andradina e Nova Casa Verde; motorista não se feriu

Uma carreta foi completamente consumida pelas chamas na tarde desaa quarta-feira (18), enquanto trafegava pela rodovia MS-134, entre o município de Nova Andradina e o Distrito de Nova Casa Verde, em Mato Grosso do Sul.

Segundo informações divulgadas pelo site Nova News, o veículo estava sem carga no momento do incidente e, felizmente, o condutor não sofreu ferimentos. Ele relatou que o fogo teve início após um vazamento em uma mangueira de combustível, que rapidamente provocou o incêndio e tomou conta de toda a estrutura da carreta.

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Nova Andradina e Nova Casa Verde foram acionadas e atuaram no combate às chamas, com apoio de caminhões-pipa da Energética Santa Helena, empresa que opera na região.

O fogo foi controlado após intenso trabalho dos militares e das equipes de apoio, mas o veículo teve perda total. A rodovia não chegou a ser interditada completamente, mas o trânsito ficou lento e parcialmente bloqueado durante o atendimento à ocorrência.

As causas exatas do vazamento ainda serão apuradas. O caso serve como alerta para a importância da manutenção preventiva em veículos de grande porte, especialmente os que trafegam por longas distâncias nas rodovias do Estado.

