MEC abre prazo para complementação de inscrições postergadas do Fies para o 2º semestre de 2025

O Ministério da Educação (MEC) publicou nesta quarta-feira (18) o Edital nº 12/2025, que define o cronograma e os procedimentos para a complementação de inscrições postergadas do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) referentes ao segundo semestre de 2025. O prazo para os estudantes regularizarem suas inscrições vai de 25 a 27 de junho, exclusivamente por meio do portal Fies Seleção.

A medida é destinada aos candidatos que tiveram a inscrição adiada nos processos seletivos do segundo semestre de 2024 ou do primeiro semestre de 2025. Após a complementação online, os estudantes devem validar as informações junto à CPSA (Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento) da instituição de ensino, por meio da entrega física ou eletrônica dos documentos exigidos. Esse procedimento deve ser feito a partir do dia seguinte à complementação e no prazo máximo de cinco dias úteis.

Na sequência, os dados devem ser validados junto ao agente financeiro responsável, em até dez dias úteis, contados a partir do terceiro dia útil após a validação pela CPSA. A contratação do financiamento pode ocorrer de forma presencial ou digital, dependendo da instituição financeira.

Os estudantes pré-selecionados no Fies Social — modalidade voltada para inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) com renda per capita de até meio salário mínimo — não precisam comprovar renda junto à CPSA, mas devem validar as demais informações dentro dos mesmos prazos.

O Fies Social destina 50% das vagas para estudantes em situação de vulnerabilidade social e permite financiamento de até 100% dos encargos educacionais. A modalidade foi criada pela Resolução nº 58/2024, com foco em ampliar o acesso ao ensino superior privado para a população de baixa renda.

Sobre o Fies

Criado pela Lei nº 10.260/2001, o Fies é um programa do MEC que oferece financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições privadas com avaliação positiva no Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior). Para participar, é necessário ter feito o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir de 2010, com média mínima de 450 pontos e nota acima de zero na redação, além de possuir renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa.

Mais informações e o acesso ao portal de inscrições estão disponíveis em https://fies.mec.gov.br.

