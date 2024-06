Prefeitura de Campo Grande abre processo seletivo para assistente educacional inclusivo

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abriu processo seletivo para formação de cadastro de reserva, para assistente educacional inclusivo, conforme edital de número 13/2024-01.

Conforme publicação no Diogrande desta quarta-feira (12), de número 7.535, o processo seletivo é para proceder à recomposição gradativa do quadro de pessoal temporário da Secretaria Municipal de Educação, para substituir vacâncias e, portanto, assegurar a prestação dos serviços públicos essenciais nas unidades escolares da REME (Rede Municipal de Ensino) de Campo Grande, de acordo com as normas, regras e condições estabelecidas neste Edital e, ainda, observadas as recomendações do TCE/MS (Tribunal de Contas do Estado).

Portanto, o processo destina-se à seleção de pessoal para compor CR (Cadastro de Reserva) de profissionais com Formação Específica no Curso de Magistério ou Normal Médio (Curso Técnico Profissionalizante), para atuar na função de Assistente Educacional Inclusivo no atendimento aos alunos com deficiência nas vagas decorrentes de vacâncias ocorridas na REME.

O Assistente Educacional Inclusivo é o profissional que atua na sala de aula do ensino comum e apoia o professor regente quando há aluno público-alvo da educação especial inclusiva, em todas as etapas e modalidades, nas unidades de ensino da REME.

A carga horária é de 40 horas para R$ 2,5 mil. A inscrição é gratuita e deve ser feita de forma on-line de 12 a 17 de junho, pelo site.

O envio dos títulos deverá ser realizado da seguinte forma: o candidato deverá enviar a documentação solicitada, em formato PDF, via upload (envio de documento(s) digitalizado(s) por meio eletrônico): para o e-mail [email protected] a fim de que a Banca de Avaliação de Títulos possa proceder à análise e avaliação dos documentos.

O edital completo pode ser visto a partir da página 5 do Diogrande, pelo link.

