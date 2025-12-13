Campo Grande fica sob alerta de tempestades até domingo

Estão previstas chuvas com volume entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, acompanhadas de ventos intensos e granizo. Há risco de corte de energia, estrago em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Nese sabado (13), a Defesa Civil Municipal de Campo Grande informou que o INME (Instituto Nacional de Meteorologia ) emitiu Alerta Laranja para risco de tempestade na Capital.

O aviso meteorológico para risco de tempestade inicia às 9h de sábado (13) e segue até domingo (14), às 9h. Segundo o Instituto estão previstas chuvas com volume entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, acompanhadas de ventos intensos e granizo. Há risco de corte de energia, estrago em plantações, queda de árvores e alagamentos.

A Defesa Civil orienta a população a redobrar os cuidados, especialmente em áreas de risco. É fundamental evitar o trânsito em vias alagadas e procurar abrigo seguro durante tempestades, longe de árvores e redes elétricas.

Em caso de emergências, os seguintes canais estão disponíveis:

Solicitação de serviços e pessoas em situação de rua: 156

Ocorrências relacionadas à rede elétrica: 193

Defesa Civil: 199

A equipe da Defesa Civil está em plantão 24 horas para monitoramento e atendimento à população. Fique atento às atualizações e siga as orientações dos órgãos oficiais.

