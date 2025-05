Calderano avança à final inédita do Brasil no Mundial de Tênis de Mesa

O carioca Hugo Calderano, de 28 anos, escreveu mais um capítulo inédito na história do tênis de mesa sul-americano ao se classificar à final do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa, em Doha (Catar). Número 3 do mundo, o brasileiro derrotou neste sábado (24) o chinês Liang Jingkun (5º no ranking) por 4 sets a 3 e vai disputar o título às 9h30 (horário de Brasília) de domingo (25). Calderano terá pela frente outro chinês, Wang Chuquin, vice-líder do ranking mundial.

Único sul-americano a avançar à decisão do título mundial, Calderano começou soberano a semifinal de hoje (24), ganhando os dois primeiros sets por 15/13 e 11/5. Na terceira parcial, Jingkun diminuiu a desvantagem, vencendo por 8/11, mas o brasileiro voltou a ganhar a parcial seguinte por 11/8. A partir do quinto set, o chinês se recuperou, ganhou dois sets seguidos (3/11 e 7/11) e empatou o jogo. Na sétima e decisiva parcial, Calderano deslanchou, abrindo vantagem de 10 a 3 sobre JingKun. advA partida parecia definida, só que não: o adversário chinês enfileirou seis pontos seguidos, ficando a um ponto de Calderano. No último match-point, com Jingkum sacando, foi o brasileiro que levou a melhor, garantido a vitória por em 11/0 e a classificação à final.

Extasiado após o triunfo, Calderano comentou sobre os minutos finais da partida, em que Jingkun ficou próximo da vitória.

“Joquei no meu melhor nível, do início até o final. Claro que ele é forte, que ele consegue reagir, ele melhora a cada ano. De alguma maneira, no último set eu estava perdendo por0 a 3, eu consegui emendar uma boa sequência. Eu sabia que eu venceria de alguma maneira, eu fiz 10 pontos consecutivos. Quando ele fez o primeiro ponto, aí a mágica acabou. Mas eu consegui me manter ali e vencer o jogo”, analisou Calderano.

O brasileiro também falou da importância da concentração e controle emocional em momentos decisivos como o de hoje.

“Eu sempre fui muito forte mentalmente, talvez eu não conseguisse mostrar isso nos eventos passados, mas eu sempre tive essa cabeça boa”, finalizou.

Na última quinta (23), Calderano já havia alcançado seu melhor desempenho no Mundial, ao derrotar o sul-coreano An Jaehyun por 4 sets a 1, chegando pela primeira vez à semifinal do Mundial, o que já lhe garantia ao menos uma inédita medalha de bronze. Agora, o carioca vai em busca do primeiro ouro mundial na carreira, iniciada há 14 anos.

Na decisão do título mundial no domingo (25), Calderano enfrentará Wang pela sétima vez na carreira. O chinês lidera o histórico de confrontos, com quatro vitórias. No entanto, o brasileiro superou o vice-líder do ranking no último encontro entre os dois no mês passado, na semifinal da Copa do Mundo, em Macau, com uma vitória emocionante de virada (4 sets a 3), que assegurou a classificação de Calderano à final. Depois,o título ficou mesmo com o brasileiro, que derrotou na final o número 1 do mundo, o chinês Lin Shidong, por 4 sets a 1.

