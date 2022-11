Carreta carregada com 4.310 kg de maconha é apreendida na MS-368

Um homem, de 41 anos, juntamente com uma carreta carregada com milho a granel, foram apreendidos no final da tarde de ontem (9), na MS-368, em Amambai, distante a 352 quilômetros de Campo Grande.

Os agentes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) realizavam patrulhamento na rodovia, zona rural do município, quando avistaram a carreta parada às margens da rodovia por falta de combustível. Durante abordagem, o motorista apresentou muito nervosismo, gerando suspeitas nos policiais.

Em busca feitas em meio à carga de milho, os policiais localizaram diversos fardos de maconha. Ao ser questionado, o autor disse que passou a carreta a um desconhecido em um posto de combustível de Aral Moreira e que depois recebeu o veículo já carregado com o milho e a droga. Ele disse que o destino final era a cidade de Maringa (PR), onde receberia R$ 5 mil pelo transporte.

Foram localizados 286 fardos de maconha, totalizando 4.310 quilos. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 8,8 milhões, foi encaminhado à Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira).

Serviço:

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas e fazer denúncia através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

