Carga ilegal de 50 m³ de madeira processada em caminhão é apreendida pela PRF

O condutor transportava madeira nativa e não havia passa do pela fiscalização ambiental

Na noite da última segunda-feira (31), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de madeira ilegal em Campo Grande (MS).

A apreensão ocorreu durante uma fiscalização na BR-163, quando um caminhão transportando 50 m³ de madeira processada foi abordado. Na inspeção, os policiais descobriram que a carga não possuía licença para o transporte.

O condutor também não havia passado pela fiscalização ambiental e transportava a madeira nativa, vinda do Mato Grosso, sem certificados de identificação.

A Polícia Militar Ambiental (PMA) foi chamada e também identificou que o motorista transportava carga a mais do que o declarado em nota.

O homem foi autuado e encaminhado à Polícia Judiciária local pela Polícia Militar.

