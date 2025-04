Polícia apreende 60 quilos de pescado irregular em Bela Vista

Dois homens foram autuados por transporte ilegal de peixes fora das medidas permitidas pela legislação ambiental

Na manhã de segunda-feira (31), a Polícia Militar Ambiental de Bela Vista apreendeu aproximadamente 60 quilos de pescado transportados irregularmente em um veículo modelo Saveiro. A abordagem ocorreu durante fiscalização na BR-060, quando os policiais notaram varas de pesca e um freezer na carroceria do automóvel, levantando suspeitas.

A interceptação foi realizada na MS-385, próximo à Fazenda Ajuricaba. No veículo, estavam dois homens que alegaram ter adquirido a maior parte dos peixes de pescadores do país vizinho, enquanto alguns exemplares teriam sido capturados por eles mesmos.

Entre as espécies apreendidas estavam piraputanga, piau-três-pintas, ximburé, curimba, traíra e pintado. No entanto, conforme a legislação ambiental, cada pescador pode capturar apenas um exemplar dentro dos tamanhos permitidos, o que não foi respeitado. Os infratores transportavam 36 exemplares, incluindo piraputangas abaixo do tamanho mínimo permitido e pintados acima do tamanho máximo regulamentado.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista, onde responderão pelo crime ambiental. Além das sanções criminais, cada um recebeu uma multa administrativa de R$2.395,00. O material apreendido também foi apresentado às autoridades para os procedimentos legais.

