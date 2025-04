Anvisa alerta para tentativa de golpe em nome da agência

A agência recebeu a informação que estão enviando e-mail com falsa cobrança de débito sanitário O e-mail possui em seu Assunto: Alerta de Débito Sanitário – Apólice <número> e está assinado por Irene Ramos Da Silva.

Nesta terça-feira(1), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) divulgou que um golpe em nome do departamento está sendo realizado.

Como pode ser verificado na imagem abaixo, o remetente não pertence ao domínio da Anvisa.

A Anvisa orienta o público em geral que, em caso de recebimento desse tipo de e-mail, não clique em nenhum link e não realize nenhum pagamento. Denúncias podem ser enviadas por meio de um dos nossos canais oficiais de atendimento .

Print de e-mail com exemplo do golpe

Com informações da Agência Gov.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.