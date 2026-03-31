Carga de perfumes e eletrônicos sem nota fiscal é apreendida em Rio Brilhante

Foto: Divulgação
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Produtos estrangeiros eram transportados a caminho de São Paulo

Na última segunda-feira (30), uma carga de mercadorias estrangeiras foi retida em Rio Brilhante. Durante a abordagem a um GM/Onix, foram encontrados perfumes e eletrônicos sem documentação fiscal.

O motorista informou que entregaria os produtos em Álvares Machado, município de São Paulo. A polícia rodoviária federal constatou as irregularidades durante vistoria veicular no local.

Tanto o veículo quanto a carga foram encaminhados à PF (Polícia Federal) em Campo Grande.

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