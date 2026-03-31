Mato Grosso do Sul se aproxima de 100 mil declarações de IR encaminhadas para a Receita Federal

Do total de 650 mil declarações que os contribuintes em Mato Grosso do Sul deve declarar a Recita Federal, a marca de 100 mil envios devem ser atingidos nesta terça-feira (31). Conforme dados do órgão, o meio de declaração mais usado no Estado é o PGD (Programas Geradores de Declaração) – plataforma da própria Receita – 68,4% das declarações foram através do programa. A alternativa pelo modelo de pré-preenchida (64,5%), online (20,0%) e aplicativo (11,6%).

Em todo o Brasil, já foram declaradas mais de cinco milhões do Imposto de Renda.O prazo para entrega de declaração teve início às 8h do dia 16/03 e estende-se até o último minuto do dia 29 de maio. A expectativa do órgão é receber 44 milhões de declarações dentro do prazo legal.

O ritmo de entrega de declarações está superior ao do ano passado. O principal motivo para isso foi a disponibilidade da declaração pré-preenchida desde o primeiro momento de entrega para os contribuintes. Mais de 60% dos contribuintes que entregaram as declarações até agora utilizaram essa ferramenta.

Com a declaração pré-preenchida, o sistema automaticamente atualiza campos da declaração, tais como: rendimentos, deduções, bens, direitos, dívidas e ônus reais. Além de agilizar o procedimento de preenchimento, esta opção reduz a possibilidade de erros de digitação, evitando que a declaração fique retida em malha desnecessariamente. A declaração pré-preenchida está disponível para os cidadãos que tem conta gov.br nível prata ou ouro.

É importante lembrar que os dados da declaração pré-preenchida são enviados por terceiros, tais como empregadores, prestadoras de serviços de saúde, imobiliárias, cartórios e instituições financeiras. Assim, é importante que o próprio contribuinte verifique se as informações foram efetivamente enviadas por estas entidades e se elas estão corretas. Em caso de divergência, o contribuinte deve informar os valores efetivamente pagos ou recebidos, guardando os comprovantes das transações em caso de fiscalização.

Neste ano, a Receita Federal adicionou mais informações à declaração pré-preenchida, tais como informações sobre renda variável e empregados domésticos, e simplificou alguns procedimentos referente aos dependentes. Agora, não é mais necessário que o dependente emita uma procuração digital para o titular da declaração acesse sua pré-preenchida, caso ele conste com sua inscrição regular no CPF e tenha figurado como dependente nas três declarações anteriores.

Estatísticas

A quantidade de declarações entregues é atualizada em tempo real na página do IRPF 2026 no site da Receita Federal. A página também traz todas as informações necessárias para quem vai fazer a declaração. Para acessar a página, basta entrar aqui no site da Receita Federal e clicar em “Meu Imposto de Renda”.

Além da quantidade de declarações entregues, é possível acessar estatísticas, como a forma de declaração (online, aplicativo ou programa gerador de declaração), porcentagem de declarações feitas no modelo simplificado e completo, dentre outros dados.

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