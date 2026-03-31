Gás de cozinha deve aumentar até R$ 8 a partir desta terça-feira (31)

O gás de cozinha deve ficar entre R$ 5 e R$ 8 mais caro a partir desta terça-feira (31). O reajuste previsto para o botijão P13 foi apontado pelo Sindicato Empresarial do Sinergás GO/MS/MT (Sistema Comércio de Energia dos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul).

De acordo com o comunicado, a elevação pode impactar diretamente o orçamento das famílias e de pequenos comerciantes, já que o botijão é um dos itens mais utilizados nas residências brasileiras.

O sindicato informa que o aumento está relacionado principalmente à alta nos custos do diesel, que influencia o transporte do produto. Também são citados fatores externos ligados ao cenário internacional, que vêm pressionando o mercado de energia.

Segundo o presidente do Sinergás, Zenildo Dias do Vale, o reajuste reflete uma cadeia de custos que vem sendo impactada nos últimos meses. “O aumento do diesel e os fatores externos têm elevado os custos logísticos, o que acaba refletindo no preço final ao consumidor”, afirmou.

Ainda conforme a entidade, qualquer variação no preço do botijão P13 tem efeito direto no dia a dia da população, devido à ampla utilização do produto.

A equipe de reportagem entrevistou dois pontos de revenda de gás, e ambos informaram que ainda não foram comunicados oficialmente sobre o possível aumento. A situação levanta dúvidas sobre quando o reajuste deve, de fato, chegar ao consumidor final.

Até o momento, os reajustes mais recentes ocorreram em janeiro e março. Em janeiro, houve alteração relacionada ao ICMS. Já em março, o ajuste foi motivado pelo leilão de remessa do produto.

O Sinergás GO/MS/MT informou que segue acompanhando o cenário e reforçou a importância do planejamento por parte de consumidores e comerciantes diante das possíveis alterações nos preços.

A expectativa é de que o reajuste seja percebido gradualmente, conforme a reposição dos estoques com os novos valores.

Na segunda-feira (30), o preço do botijão foi consultado e estava, em média, entre R$ 115 e R$ 120.

Por Ana Krasnievicz

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