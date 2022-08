Com interferência do 5G, Capital recebe nova parabólica digital

Foi anunciado na manhã desta quinta-feira (25) que famílias de baixa renda de Campo Grande irão receber de forma gratuita um kit com a nova parabólica digital. A distribuição será realizada pela Siga Antenado (Entidade Administradora da Faixa – EAF), entidade criada por determinação da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) para apoiar a população durante a migração da transmissão de sinal dos canais abertos da TV via parabólica.

A transmissão dos canais abertos de televisão via satélite vai migrar da Banda C para a Banda Ku , portanto todos os aparelhos tradicionais devem ser substituídos por equipamentos mais modernos para garantir a população a programação televisiva.

A mudança acontece devido a nova tecnologia 5G, que deve operar na mesma frequência da parabólica tradicional (Banda C), então quem possui a antena tradicional deverá substituir por um equipamento que opera na faixa de Banda Ku.

Para Campo Grande, as famílias inscritas em programas sociais do Governo Federal e que possuem a parabólica tradicional irão receber a instalação e o kit que contém a nova parabólica de forma gratuita, por meio de agendamento. Serão mais de 5.800 kits. Não haverá mudanças para quem utiliza outras sistemas de transmissão, como antena digital espinha de peixe, antena digital interna e TV por assinatura.

O CEO da Siga Antenado, Leandro Guerra, explica que o trabalho de implementação do 5G em Campo Grande é um processo em etapas. “Primeiro é liberado a frequência para que as operadoras, em uma segunda etapa, possam ativar o seu sinal. A etapa já esta bem avançada em Campo Grande e esperamos terminar em setembro. Antes do fim do ano a tecnologia 5G chega a Campo Grande”.

Como agendar

Para efetuar o agendamento para a instalação do kit gratuito, as famílias inscritas nos programas do Governo Federal e que têm antenas parabólicas tradicionais instaladas e em funcionamento devem ligar para o número 0800 729 2404 ou acessar o endereço da Siga Antenado e inserir CPF e NIS.

“As pessoas tem até 90 dias para fazer qualquer tipo de migração gratuita, a partir do momento da ativação do 5G, para entrar em contato conosco e realizar a instalação gratuita. Mas é importante as pessoas se anteciparem porque os nossos canais de atendimento já estão a disposição”, explica Guerra.

Ainda de acordo com o responsável, as cidades do interior do Mato Grosso do Sul também deverão receber os kits e instalação. “Começamos pelas Capitais mas depois vamos para o interior, então as pessoas que usam essas parabólicas no interior podem ficar tranquilas porque vamos desenvolver o mesmo trabalho. As pessoas que não estão no Cadúnico, a gente orienta que se dirijam a loja mais próxima e adquiram seus kits”, finaliza.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.