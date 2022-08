PF deflagra 2ª fase da Operação que investiga fraudes no auxílio emergencial

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (25) a 2ª fase da Operação Contritio Fiduciae, que investiga fraudes no auxílio emergencial, pago pelo governo federal em 2020 e 2021 por causa da pandemia de covid-19. Estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Nova Andradina, a 299km de Campo Grande.

Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça Federal em Dourados/MS autorizou o bloqueio patrimonial de bens e valores até o limite de R$ 1 milhão.

A investigação demonstrou que o esquema criminoso proporcionou a geração de dezenas de benefícios fraudulentos. Eles eram revertidos para uma funcionária terceirizada da Caixa Econômica Federal e de terceiros, dentre eles os dois indivíduos que foram alvo das buscas de hoje.

A conduta investigada pode importar nos crimes de peculato, modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações, estelionato e associação criminosa.

O nome da operação é alusão à quebra de confiança em que agiu a principal investigada, ao utilizar a senha de um funcionário da CEF para a invasão de área restrita da CEF e modificação de dados para a realização das fraudes.

A funcionária teria se apropriado da senha de um funcionário da instituição financeira e realizou dezenas de inserções/alterações de benefícios de auxílio emergencial no sistema informatizado. No dia 28 de junho desse ano, ela foi alvo de um mandado de busca e apreensão em Ivinhema/MS.

