Carga de maconha avaliada em R$ 75 milhões é apreendida em caminhão

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 3,7 toneladas de maconha, um fuzil e 48 munições durante uma fiscalização na BR-163, nesta quarta-feira (13), em Naviraí, a 359 quilômetros de Campo Grande. A carga foi avaliada em R$ 75 milhões.

Durante a abordagem a um caminhão Scania, acoplado a um semirreboque, os policiais notaram que uma significativa quantidade de grãos estava se espalhando pela via. Ao realizar uma vistoria minuciosa, a equipe descobriu fardos contendo 3.791 quilos de maconha, além de 15,7 quilos de skunk, um fuzil calibre 9mm, dois carregadores e 48 munições do mesmo calibre.

Questionado pelos policiais, o motorista afirmou ter recebido a carga ilícita em Aral Moreira e tinha como destino uma cidade no interior do Paraná. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Naviraí para as devidas providências legais.

