Militante da direita no MS, Ana Portela é a primeira presidente do PL Mulher em Campo Grande

O comando nacional do PL, (Partido Liberal), definiu que a legenda será comandada na capital de Mato Grosso do Sul, por Ana Portela. A indicação contou com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e do General Braga Netto, que é o Secretário Nacional de Relações Institucionais do partido. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro também foi favorável a indicação e deve vir a Campo Grande no início de 2024, para se reunir com as lideranças femininas do partido no estado. Ana é filha do Tenente Portela, primeiro suplente de senador na chapa de Tereza Cristina e amigo pessoal de Bolsonaro desde os anos 1970. Os dois serviram juntos o Exército em Nioaque.

Ana Portela ficou conhecida entre os apoiadores de Jair Bolsonaro, por participar ativamente das ações que levaram o ex-presidente ao comando da nação em 2018 e a vencer a eleição ano passado em 66 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Ela também coordenou a caminhada do Tenente Portela que percorreu dezenas de municípios defendendo o nome de Tereza Cristina, buscando apoio para a eleição ao Senado, da então Ministra da Agricultura de Bolsonaro.

Na avaliação de Ana Portela, a ativação do PL Mulher na capital é parte de um grande movimento nacional que pretende unir, reunir e promover o fortalecimento das lideranças femininas e promover os ideais defendidos pelos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Recebi o convite para comandar o PL Mulher Campo Grande, no final de outubro em Brasília. A missão foi repassada a mim, pessoalmente pelo nosso líder maior, Jair Bolsonaro, num encontro que aconteceu no Gabinete da Presidência do PL Nacional. Fiquei muito feliz também, porque recebi o aval e apoio do nosso Presidente estadual do PL, deputado federal Marcos Pollon. Estamos numa frequência positiva e isso reflete a força e comprometimento dos brasileiros de bem, em manter vivo o desejo de continuar defendendo nossas liberdades”, destacou Ana.

A primeira presidente do PL Mulher de Campo Grande prepara uma série de ações que vão ganhar forma nos próximos meses. Ela considera que o desafio é parte de uma ação estratégica importante do partido, que visa estimular a participação, promover o debate político e viabilizar a eleição do maior número possível de representantes da direita nas eleições municipais do ano que vem.

