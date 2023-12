Primeira ação natalina para celebrar povos originários acontece nesse sábado

A primeira ação natalina e social para celebrar os povos originários de Campo Grande/MS com uma ação solidária acontece (16) na Aldeia Água Bonita nesse sábado. O evento terá várias brincadeiras voltadas para as crianças indígenas como corrida do saco, corrida do ovo, roda-vira no cabo da vassoura, cabo de guerra, tiro a gol, gincanas em equipe, desafios bíblicos, contos indígenas, palestras, teatros e outros. A programação começa às 08h e vai até 17h.

A partir das 18h, começam as atividades do Projeto ADOR’ELE com uma cantata natalina, que é uma celebração histórica dos povos originários. Todos os presentes estão convidados para cantar, louvar a Deus, agradecer, ministrar a palavra divina e pedir bençãos para o ano de 2023, sem distinção de placas de igreja ou religião.

O presidente da Associação Indígena dos Moradores da Comunidade da Aldeia Água Bonita, Auder Romeiro Larrea, reforça que o evento é aberto para todos os caciques e lideres de aldeias e que o objetivo é celebrar povos originários nesse natal.

“Estaremos recebendo nossos Caciques e Lideranças das Aldeias desta capital, para celebrar este grande momento, propor e encaminhar alegria para todos os nossos representantes presentes. Independente de bandeira partidária e área de atuação de cada líder indígena, ficou aberto aos Caciques e Lideranças para estarmos conectados e unidos no ano Vindouro. Os Povos Originários de Campo Grande-MS merecem respeito e dignidade social, protagonismo de sua história nesta capital sul-mato-grossense.”, afirma.

