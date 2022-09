Fiems reunirá candidatos ao governo do Estado na próxima quinta-feira

A Fiems retoma o projeto “Encontros com a Indústria” e irá reunir, na próxima quinta-feira (15), candidatos ao governo do Estado para apresentar as demandas do setor industrial, bem como ouvir as propostas deles para a indústria na eventualidade de serem eleitos. O evento será realizado a partir das 8h no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande.

De acordo com as regras do evento, cada candidato terá 15 minutos para fazer sua apresentação e, em seguida, terá 5 minutos para responder a duas perguntas feitas pelos empresários. Para finalizar, cada candidato terá 3 minutos para fazer as considerações finais. Ao término de sua participação, o candidato receberá um caderno de propostas estratégicas da indústria para o próximo governador eleito.

Foram convidados para participar do “Encontros com a Indústria” os seis candidatos mais bem colocados nas últimas pesquisas de intenção de votos e, após realização de sorteio, a ordem das apresentações ficou assim definida: Marquinhos Trad, Rose Modesto, André Puccinelli, Giselle Marques, Eduardo Riedel e Capitão Contar.

A realização do “Encontros com a Indústria”, com candidatos a cargos eletivos, é uma tradição do Sistema Indústria. Para o chefe de gabinete da presidência da Fiems, Robson Del Casale, essa é uma forma de a entidade contribuir com propostas para o desenvolvimento do setor industrial.

Com informações Fiems