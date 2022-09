Policiais encontram 500 kg de carne impróprias para consumo em estabelecimentos

Equipes da Polícia Civil, em conjunto com a Delegacia do Consumidor (Decon) e também da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), apreenderam mais de 500 kg de carnes impróprias para consumo em fiscalizações em supermercados e comércios na região de Nioaque, a 183 quilômetros de Campo Grande. Ninguém foi preso na operação, mas o caso será entregue à justiça para providências.

As apreensões aconteceram diante de denúncias de violação de regras sanitárias, praticada por comerciantes na região. De acordo com a polícia, um desses estabelecimentos onde carnes impróprias estavam sendo vendidos era o supermercado PalBochf, onde foram apreendidos e descartados 442 quilos de carne. Em outro estabelecimento, mercado Toca do Coelho, onde foram apreendidos 55 quilos de carne e também e no mercado Santana, mais de 100 quilos.

Os estabelecimentos flagrados vendendo os produtos impróprios para consumo foram advertidos. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil da região e será encaminhada para a Polícia Judiciária , onde será entregue para a justiça.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.