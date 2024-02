Colisão impressionante entre picape e caminhão mata motorista em MS

Uma pessoa ainda não identificada morreu após colisão entre uma picape de cor branca e um caminhão, na BR-263, entre Ribas do Rio Pardo e Água Clara, a 145 quilômetros de Campo Grande, na manhã de ontem (3).

Com a força da batida a frente da picape ficou totalmente destruída. Destroços dos dois veículos ficaram espalhados pela rodovia. Durante o resgate, a pista ficou parcialmente interditada.

Segundo informações preliminares, o homem que morreu ocupava a picape e teria ficado com o corpo preso nas ferragens. O acidente fez outra vítima, mas ainda não se sabe em qual veículo ela estava. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para hospital do município de Ribas do Rio Pardo.

As circunstâncias bem como a identidade das vítimas ainda serão investigadas pelas autoridades policiais.

