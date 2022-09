Carga de cocaína avaliada em R$ 90 milhões é apreendida na Capital

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na manhã de hoje (2) 488,4 kg de cocaína, em Campo Grande. O motorista que transportava o entorpecente também foi apreendido.

Segundo informações, os agentes abordaram um caminhão carregado com óleo de soja, que estava sendo conduzido por um homem, de 34 anos, no km 434 da BR-163 e ao fiscalizarem o compartimento de carga do automóvel, localizaram diversas caixas com cocaína atrás da carga de óleo de soja.

O caminhoneiro confessou ter carregado a droga em um posto de gasolina na capital e disse que receberia R$ 10 mil para realizar o transporte até São Paulo (SP). A carga foi avaliada em R$90 milhões de reais.

O homem foi preso e encaminhado para a Polícia Federal em Campo Grande.

Com informações de Dourados News