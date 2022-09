Procon avalia preços de combustíveis em quatro regiões de Campo Grande

Equipes do Procon fizeram o levantamento dos preços de oito tipos de combustíveis em 23 postos de Campo Grande, localizados nas regiões das Três Barras e saída para Aquidauana. A ação foi feita no último dia 29 de agosto e o órgão encontrou diferenças de valores dos produtos que vão de 20,79% a 1,63 %.

As regiões central e de saída para Sidrolândia foram outros locais escolhidos para verificação de preços dos combustíveis. Nestas localidades, a coleta ocorreu nos dias 30 e 31 de agosto em 41 estabelecimentos, sendo 28 no Centro e 13 na saída para Sidrolândia.

Rota Três Barras

A gasolina aditivada teve variação de 10,68% para pagamento em dinheiro e no débito em postos da região Três Barras. O maior valor por litro (R$ 5,39) foi encontrado em um posto da Avenida Manoel Oliveira Gomes, no Residencial Maria Aparecida Pedrossian. Já o menor valor (R$ 4,87) foi registrado em um revendedor da Avenida Ministro João Arinos, no Chácara Cachoeira.

A menor variação na região (2,06%) se verificou em relação ao diesel S500 para pagamento com cartão de crédito. O maior valor encontrado por litro (R$ 6,93) está em um posto da Avenida Zilá Coelho Machado, no Maria Aparecida Pedrossian, e o menor (R$ 6,79) em cum comércio da Avenida Eduardo Elias Zahran, no bairro São Lourenço.

É oportuno destacar que os valores sem variação são comercializados em apenas um estabelecimento e que nesta rota pesquisada não foram encontrados em oferta o produto: diesel S500 aditivado.

Rota saída para Aquidauana

Na saída para Aquidauana foram visitados nove postos com coleta de preços dos mesmos produtos. Nessa região o etanol teve variação de 14,40% para pagamento no crédito. O maior valor foi encontrado para venda por litro (R$ 4,29) em um posto da Avenida Duque de Caxias, no Jardim Vera Cruz, e o menor (R$ 3,75) em duas revendas da Rua Yokohama e da Rua Engenheiro Amélio de Carvalho Baís 34, ambas na Vila Doutor Jair Garcia.

A gasolina aditivada teve a menor variação (1,86%) para pagamento com cartão de crédito. O maior valor encontrado por litro, R$ 5,49, e o menor, R$ 5,39, foram encontrados em um posto da Avenida José Barbosa Rodrigues, no Jardim Aeroporto.

Rota Centro

No Centro, a gasolina aditivada teve uma maior variação (15,50%) com pagamento no dinheiro e débito. O maior valor (R$ 5,59) por litro foi encontrado em um posto da Avenida Afonso Pena e o menor (R$ 4,84) em outro da Rua Dom Aquino.

O diesel S10 aditivado teve a menor variação (2,95%) para pagamento no dinheiro e no débito. O maior valor encontrado, por litro, foi R$ 6,99 em um estabelecimento da Rua 13 de Maio e em outro da Rua Eduardo dos Santos Pereira. Já o menor, R$ 6,79 em dois comércios da Avenida Afonso Pena e em um da Rua Trindade.

Rota saída para Sidrolândia

Na região que dá acesso à saída para Sidrolândia, onde foram visitados 13 locais no dia 31 de agosto, foram coletados valores para venda ao consumidor, dos mesmos oito produtos que no centro. Nesse caso, o diesel S500 teve variação mais sensível (20,79%) tendo o cartão de crédito como forma de pagamento. O maior valor, R$ 7,96 por litro, foi detectado em uma revenda da Avenida Marechal Deodoro, no Jardim Tijuca, e o menor, R$ 6,59, em outras da Avenida Tiradentes, na Vila Bandeirantes, e da Avenida Guaicurus, no Jardim Centenário.

O diesel S10 aditivado teve a menor variação (1,63%) com pagamento no dinheiro, débito e crédito. O maior valor encontrado por litro, R$ 6,85, foi registrado em um posto da Avenida Marechal Deodoro, no bairro Guanandi, e o menor valor, de R$ 6,74, em outro da Avenida Bandeirantes, no Nova Bandeirantes.