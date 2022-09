Operação localiza fazenda de maconha e destrói mais de 4 toneladas da droga

Agentes da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas), conseguiram localizar uma fazenda, em Pedro Juan Caballero, que servia para o cultivo de maconha. O lugar exato foi encontrado por meio de monitoramento geográfico. A operação resultou em 4.346 kg de entorpecentes destruídos.

As coordenadas geográficas levaram a 5 acampamentos, onde era produzida a maconha. Nele havia ‘macacos hidráulicos’, prensas e geradores elétricos, que eram usados para a produção também a noite.

Parte da droga já estava embalada pronta para o transporte. Geralmente, o destino dos entorpecentes é o Brasil, país que recebe cerca de 90% da droga produzida no Paraguai.

As ações foram apoiadas pelo promotor Abg. Celso Morales, cuja equipe do Ministério Público também trabalhou na implantação operacional da modalidade rural.

Toda a carga foi destruída. Os materiais utilizado pelos criminosos foram apreendidos.

