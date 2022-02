Carga de cocaína apreendida pelo DOF valia mais de R$50 milhões ao tráfico

Carga de cocaína apreendida pelo Dof (Departamento de Operações de Fronteira), valia mais de R$ 50 milhões ao tráfico de drogas. Os entorpecentes foram encontrados enterrados em uma propriedade rural entre Coronel Sapucaia e Paranhos nesta terça-feira (8).

No local foram encontrados enterrados ao lado de uma pista de pouso e decolagem para aviões, 494.35 quilos do cocaína. Quatro pessoas foram presas em flagrante na operação.

Os policiais faziam patrulhamento pela Linha Internacional, fronteira seca entre o Brasil e Paraguai, quando visualizaram um avião decolando de uma fazenda próxima à fronteira e seguindo em direção ao país vizinho, o que chamou atenção dos agentes.

Na entrada da propriedade duas pessoas foram abordadas e durante a entrevista eles afirmaram aos policiais que estavam no local para carregar a droga no avião e que a aeronave avistada pelo DOF havia deixada a fazenda carregada com cocaína.

Eles disseram ainda que a mesma quantidade de entorpecente levada na aeronave de volta ao Paraguai estava enterrada ao lado da pista.

Durante as buscas os policiais encontraram diversos fardos de cocaína enterrados, além de combustível para avião. Outras duas pessoas que estavam na fazenda também foram detidas. Com elas foi localizada uma arma de fogo.

Com Itamar Buzzatta