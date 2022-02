Ministério da Justiça dá início à Operação Resguardo contra crimes às mulheres

Ministério da Justiça e Segurança Pública dá início hoje quarta-feira (9), à Operação Resguardo em conjunto com todas as delegacias do país. A ação vai até o dia (8) de março, quando se comemora o dia Internacional da Mulher.

Em Mato Grosso do Sul a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e mais três do interior do Estado participam do combate à crimes relacionados à mulher, principalmente o feminicídio, que já somam 8 ocorrências em pouco mais de um mês desde o início do ano.

Assim, diversas viaturas farão rondas periódicas nas ruas para cumprir mandados de prisão contra agressores.

Conforme já noticiado pelo jornal O Estado Online, desde o início de 2022, os casos de feminicídios em Mato Grosso do Sul já se aproximam da metade da margem atingida no ano passado- 2021, quando o número de registros ficou em 34 no período de 12 meses.

Atualmente, Mato Grosso do Sul já soma oito ocorrências do gênero em apenas 40 dias.

Com informações de Itamar Buzzatta