Carga de cigarros apreendida pelo DOF

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na tarde de ontem (20), mil setecentos e cinquenta pacotes de cigarros de origem estrangeira, que seriam comercializados, de forma ilegal, em Dourados.

Os militares realizavam um patrulhamento urbano na Vila Santa Catarina, quando receberam a informação de um depósito utilizado para esconder a mercadoria ilegal. No local, um homem de 32 anos de idade disse ser o proprietário do ilícito e que pretendia revendê-lo na cidade.

A ocorrência foi registrada e entregue na Polícia Federal de Dourados. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

Leia mais: Mulher é presa após confessar usar imóvel como entreposto de cigarros contrabandeados

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram