Centro Internacional de Negócios de MS apresenta oportunidades do mercado exterior

O CIN/MS (Centro Internacional de Negócios de Mato Grosso do Sul) visitou indústrias de Dourados nessa segunda e terça-feira (17 e 18). O objetivo é aproximar o órgão dos empresários do interior do Estado e levar a possibilidade de internacionalização. Esse é o início de uma iniciativa que deve seguir até o fim do ano para percorrer todas as regiões, mapear empresas que já exportam ou que tem o potencial para vender para outros países e apresentar os serviços oferecidos pelo CIN-MS.

“A nossa posição geográfica está no coração da América do Sul. Com o advento da Rota Bioceânica, nós seremos o centro de integração do nosso continente e já está antecipando esse processo. Hoje, o empresário tem um pouco de medo desse mundo exterior, e nós estamos mostrando que o Sistema Fiems funciona para facilitar a vida desse empresário que tem o objetivo de se conectar com o mundo lá fora”, explicou diretor do CIN, Aurélio Rocha.

Ele também avaliou que as visitas têm sido extremamente positivas. “O empresário sente que ele tem que dar esse próximo passo. As empresas já estão consolidadas no mercado nacional e o desafio seguinte é a internacionalização. Quando a gente apresenta nossa consultoria, o empresário sente mais segurança em atingir o mercado externo”, concluiu.

