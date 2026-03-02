IFMS abre vagas para curso preparatório com bolsa para alunos da rede pública em Corumbá e Ladário

São 80 vagas para estudantes do 9º ano que querem ingressar no Ensino Médio Integrado; participantes recebem auxílio mensal

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), campus de Corumbá, está com inscrições abertas para um curso preparatório voltado a estudantes do 9º ano do ensino fundamental da rede pública que pretendem disputar vaga no Ensino Médio Integrado da instituição em 2026.

Ao todo, estão sendo ofertadas 80 vagas, divididas em dois turnos. São 40 oportunidades no período da manhã, em Corumbá, e outras 40 no período da tarde, no município de Ladário. Os alunos selecionados terão direito a auxílio mensal de R$ 200 durante o período do curso.

As inscrições seguem abertas até o dia 9 de março e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site do IFMS. Informações adicionais também podem ser obtidas pelo WhatsApp (67) 2020-0214.

Para fazer as isncrições, é só acessar este link.

O curso integra a iniciativa “#Partiu IF”, que busca ampliar as oportunidades de acesso ao Ensino Médio Integrado para alunos da rede pública de ensino.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.