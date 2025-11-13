Mulher e criança são resgatadas de carro em alagamento na Rachid Neder com a Ernesto Geisel

Temporal volta a atingir Campo Grande e causa novos pontos de alagamento; vídeos mostram ruas tomadas pela água em vários bairros

Uma mulher e uma criança precisaram ser resgatadas na tarde desta quinta-feira (13) após ficarem presas dentro de um carro que foi tomado pela água na rotatória da Avenida Rachid Neder com a Avenida Presidente Ernesto Geisel, em Campo Grande. O local voltou a alagar com a chuva intensa que atingiu a cidade, provocando o transbordamento do Córrego Segredo e bloqueando o tráfego de veículos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um trator atua na região. O temporal se soma à forte chuva registrada na noite de quarta-feira (12) e durante a madrugada, que já havia provocado transtornos em várias áreas da Capital.

Em outro vídeo enviado por Adriana dos Santos, leitora do Jornal O Estado, é possível ver a água ultrapassando o nível da calçada na Rua Vitória, esquina com a Rua Caiuás, no Jardim Imá, na divisa com o bairro Santo Antônio. Em diferentes bairros, ruas se transformaram em verdadeiros rios, com a força da água dificultando o trânsito e o acesso de moradores às casas.

A previsão indica que o tempo deve continuar instável em Mato Grosso do Sul. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém dois avisos de tempestade válidos até as 18h de sexta-feira (14), com possibilidade de chuvas intensas, ventos de até 100 km/h e queda de granizo em várias regiões do estado.

De acordo com o órgão, o volume de precipitação pode variar entre 30 e 100 milímetros por dia, o que aumenta o risco de cortes de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e estragos em plantações.

A Defesa Civil recomenda que, em caso de emergência, a população entre em contato pelos telefones 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).

