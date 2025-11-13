Programação de Natal e bazar solidário agitam o fim de semana em Campo Grande

Natal dos Doces traz brinquedos para a criançada e ação de inclusão para PcD

Chegou a época mais bonita, brilhante e mágica do ano: o Natal! A celebração em si acontece apenas em dezembro, mas o encanto já está no ar, com as luzes, decoração e toda aquela energia que remete às festas e ao fim de mais um ano.

No Shopping Campo Grande, o Natal começou nesta quarta-feira (12) com a inauguração da decoração natalina e a chegada do Papai Noel, momento que reuniu centenas de pessoas em uma festa com muita música e alegria. A partir de agora, todo dia é Natal no Shopping e todos os dias tem programação para a família!

Natal dos Doces – Com uma decoração encantadora em um espaço com mais de 300 m² e uma árvore de 14 metros de altura, o “Natal dos Doces do Shopping Campo Grande” convida o público a um passeio por uma fábrica de doces onde uma vovó e seus netinhos confeitam delícias para o Natal. O espaço conta com brinquedos como o balanço juvenil, o rema-rema, a roda gigante e o trenzinho, proporcionando momentos de diversão para as crianças. Algumas das atrações são adaptadas para crianças PcD, reforçando o compromisso do Shopping com a inclusão e acolhimento.

Entre os brinquedos, apenas o trenzinho e a roda gigante são pagos, sendo os demais gratuitos para todas as crianças. Os valores das atrações pagas são: R$ 35 (avulso); combos (trenzinho + roda gigante) R$ 60; a partir de 2 combos, o cliente paga R$ 50 em cada.

Inclusivo – Crianças PcD não pagam para brincar, basta apresentar laudo médico ou documento de comprovação.

Ho Ho Ho – O Bom Velhinho chegou! O Papai Noel desembarcou no Shopping para aquele bate-papo especial com a criançada (e porque não adultos também?). Ele estará em seu trono de terça-feira à sábado, das 14h às 22h e domingos das 14h às 20h.

Na telona – Gosta de ação? Então aproveite a chegada de “Truque de Mestre: O 3º Ato”, onde os quatro cavaleiros, J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) e Lula (Lizzy Caplan) retornam para mais uma aventura alucinante. Dessa vez, os ilusionistas serão desafiados em uma jornada que envolve a joia mais valiosa do mundo. Ao lado de uma nova geração de ilusionistas, o quarteto se envolve numa trama repleta de reviravoltas e mágicas. Diante de uma empresa corrupta, que lava dinheiro para diferentes criminosos, os dois grupos se reúnem para derrubar a família que controla a companhia. Classificação indicativa 12 anos.

Para os fãs da saga Harry Potter, uma surpresa: “Harry Potter e o Cálice de Fogo’ volta às telonas 20 após seu lançamento. É a chance de rever o bruxo mais famoso do mundo no universo da magia junto aos seus amigos.

Detalhes sobre a programação no www.cinemark.com.br.

Presentão de Natal – Que tal iniciar 2026 com um carrão na garagem? Clientes do Programa de Benefícios do Shopping Campo Grande podem ter esse sonho realizado.

Entre os dias 14 de novembro e 31 de dezembro acontece a promoção ‘Emoção que nos Une’, que irá sortear um Haval H6 HEV ONE 2025, zero quilômetro, avaliado em R$ 199 mil. Para participar, basta ativar a promoção no aplicativo do Shopping Campo Grande e cadastrar as notas fiscais das compras realizadas nas lojas participantes.

Os clientes do Programa de Benefícios têm vantagens:

3 Estrelas: 10 números da sorte

2 Estrelas: 5 números da sorte

1 Estrela: 1 número da sorte

E quanto mais o cliente compra, mais chances tem de subir de categoria.

Quem passar por O Boticário ainda tem um bônus: a cada R$ 400 em compras na loja, ganha até 10 números da sorte adicionais, limitados a duas participações por CPF.

O sorteio ocorre pela Loteria Federal e a promoção tem apoio da Hartt, GWM BAMAQ e O Boticário.

Detalhes no www.shoppingcampogrande.com.br ou no aplicativo do Shopping Campo Grande.

Oportunidade – Para garantir os presentes de Natal com precinho especial e ainda ajudar uma causa social, acontece nos dias 13 e 14 de novembro, o 1° Bazar Solidário da Receita Federal, cuja renda será revertida para o ISMAC (Instituto Sul-Mato-Grossense dos Cegos).

A iniciativa acontece das 8h às 17h, no estacionamento do Hipercenter Comper Itanhangá, localizado na rua Joaquim Murtinho, 1679.

No local haverá perfumes, brinquedos, roupas, calçados, eletrônicos e celulares, entre outros produtos, com venda a valor simbólico.

