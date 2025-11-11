Cápsulas de cocaína estouram em estômago de traficante e causam morte durante viagem na BR-262

Um traficante, de 23 anos, morreu de overdose após consumir 70 cápsulas de cocaína e elas estourarem em seu estômago. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (10), quando ele estava com uma mulher em um ônibus na BR-262, entre Três Lagoas e Castilho. Na ocasião, ele tentava traficar as capsulas ingeridas.

Segundo as informações, a sua acompanhante, que não teve suas informações divulgadas, também ingeriu uma certa quantidade de pílulas com cocaína, mas não passou mal. Ela informou que juntos, quantidade de capsulas passava de 100 e tinha como destino a cidade de São Paulo.

O ônibus do qual ocorreu o flagrante havia saído de Corumbá, cidade distante 426 quilômetros de Campo Grande. No trecho pouco após Três Lagoas, as pílulas estouraram no estômago do traficante, momento em que passou a convulsionar. O motorista parou o veículo e acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O jovem, em estado grave, foi entubado e encaminhado às pressas para o Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas. A mulher, que não apresentou sintomas, também foi levada ao hospital para realizar um procedimento de limpeza intestinal. Após expelir o entorpecente e receber alta médica, ela será encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, onde responderá pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com o site RCN 67, até o momento não há informações sobre a identidade nem sobre o estado de saúde do homem, de 23 anos.