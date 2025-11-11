Dois com mandado de prisão em aberto são presos no Jardim Noroeste e Nova Bahia

Dois homens que estavam com mandado de prisão em aberto, por descumprirem medidas protetivas de urgência e ameaça foram presos em flagrante. O caso ocorreu nesta segunda-feira (10) nos bairros Jardim Noroeste e Nova Bahia. A ação foi realizada pela Polícia Civil por meio do GOI (Grupo de Operações e Investigações).

O primeiro a ser capturado foi um homem de 41 anos. Ele estava com mandado de prisão expedido pela 1ª Vara da Violência Doméstica e Familiar de Campo Grande, tendo sido localizado em um, a residência no Jardim Noroeste.

Já o segundo a ser preso foi B.M.S., 46 anos. Contra ele havia ordem de prisão expedida pelo Plantão Judiciário de 1º Grau – I Região Criminal. Ele foi localizado por volta das 17h45min, em via urbana, no Bairro Nova Bahia.

Assim que capturados, os presos foram conduzidos para a 1ª Deam (1ª Delegacia de Atendimento à Mulher), onde foi realizado o cumprimento formal do mandado e posteriormente eles serão conduzidos ao sistema prisional.