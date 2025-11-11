Após 36 dias interditado, Trevo Imbirussu é liberado com mudanças no trânsito em Campo Grande

Após 36 dias de interdição, o Trevo Imbirussu, que liga as avenidas Marechal Deodoro, Bandeirantes e Manoel da Costa Lima, foi liberado ao tráfego nessa segunda-feira (10). Na manhã desta terça (11), motoristas que passaram pelo local já enfrentaram as novas alterações viárias, que incluem mudanças de sentido em duas ruas da região.

Com a reabertura, uma quadra da Rua Clineu da Costa Moraes e da Rua Potiguaras passou a operar em mão única no trecho entre as avenidas Marechal Deodoro e Cuiabá. A mudança causou confusão entre alguns condutores: a reportagem flagrou motoristas trafegando na contramão nas vias que antes possuíam duplo sentido. Para evitar acidentes, agentes da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) permaneceram no local orientando os motoristas.

De acordo com a auditoria de mobilidade urbana da Agetran, equipes de trânsito seguirão no trevo ao longo desta terça-feira, com reforço na orientação durante os horários de pico até o fim da semana. A principal mudança no sistema viário é a proibição de conversão à esquerda tanto na Avenida Marechal Deodoro quanto na Avenida Gunter Hans.

Com isso, quem estiver na Gunter Hans e precisar acessar a Marechal Deodoro deverá entrar na Rua Guaianazes. Já os condutores que seguem pela Marechal Deodoro terão de acessar a Rua Potiguaras, seguir pela Avenida Cuiabá e pela Rua Clineu da Costa Moraes até chegar à Avenida Manoel da Costa Lima. Mesmo com o tráfego liberado, as obras continuam no Trevo Imbirussu, com a instalação da sinalização horizontal e vertical, além da conclusão do canteiro central e das calçadas do entorno.

