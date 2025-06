Capataz é assassinado com tiro na nuca durante festa de noivado da filha em Naviraí

Um crime chocou moradores de Porto Caiuá, distrito de Naviraí, a 359 quilômetros de Campo Grande, na noite de sábado (7). Greison Fernandes Camargo, de 38 anos, foi morto com um tiro na nuca durante a festa de noivado de sua filha. O suspeito do homicídio, identificado como Antônio, foi localizado horas depois dormindo em casa.

Greison era capataz de uma fazenda da região e participava da comemoração familiar quando, segundo informações preliminares, se desentendeu com um parente do noivo. O atrito rapidamente evoluiu para violência e, em circunstâncias ainda apuradas pela polícia, ele foi atingido por um disparo fatal na nuca. A vítima morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

De acordo com o site Tá na Mídia Naviraí, após o crime, o autor fugiu da cena e foi encontrado posteriormente em sua residência. Inicialmente, Antônio alegou não se lembrar do que havia ocorrido. No entanto, durante novo interrogatório, afirmou que teria se sentido ameaçado por outras pessoas que estavam pescando nas proximidades e que teria atirado “para se defender”, embora dissesse não lembrar exatamente do ato.

A arma do crime, além de munições, foi apreendida pela polícia. O caso foi registrado e está sendo investigado como homicídio. A polícia busca esclarecer os detalhes do desentendimento e se outras pessoas estavam envolvidas ou presenciaram o disparo.

O assassinato, ocorrido em um momento que deveria ser de celebração familiar, gerou comoção na comunidade local. Familiares e amigos de Greison lamentaram a perda e pedem justiça.

Antônio segue detido e deve passar por audiência de custódia. A Polícia Civil de Naviraí continua com as investigações para esclarecer completamente as circunstâncias do crime.

