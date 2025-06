Motorista perde controle e veículo fica pendurado em ponte na MS-141, em Ivinhema

Um acidente impressionante por pouco não terminou em tragédia na noite desse domingo (8), na rodovia MS-141, em Ivinhema, município localizado a cerca de 291 quilômetros de Campo Grande. Um motorista que trafegava pela via perdeu o controle do veículo e ficou com o carro pendurado sobre a ponte do córrego Vitória.

O condutor seguia em um Fiat Strada no sentido Naviraí–Ivinhema, quando, por volta das 21h, colidiu contra o guard rail da ponte. O impacto foi tão forte que parte da mureta de concreto foi destruída e a frente do veículo ficou suspensa, literalmente pendurada sobre o córrego, segundo informações do site Ivinotícias.

Apesar da gravidade do acidente, o motorista saiu ileso. Os airbags foram acionados, o que pode ter contribuído para a preservação da integridade física do condutor. Ele não sofreu ferimentos e não precisou de atendimento médico.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para prestar auxílio e garantir a segurança da área. Não há informações oficiais sobre as causas do acidente ou se chovia no momento da colisão.

A cena chamou a atenção de moradores da região e de motoristas que passaram pelo local, devido à posição arriscada em que o carro ficou. O caso serve de alerta sobre os perigos em rodovias, especialmente à noite e em trechos como pontes e curvas.

As autoridades devem investigar as circunstâncias do acidente. Até o momento, não há registro de interdição total da via.

