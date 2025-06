Brasileirão Feminino: Corinthians e Flamengo fecham 13ª rodada em confronto direto por melhor posição no G8

A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino se encerra na noite desta segunda-feira (9) com um duelo decisivo entre duas equipes já classificadas para as quartas de final. Corinthians e Flamengo entram em campo às 19h (horário de MS), no estádio do Canindé, em São Paulo, em partida que pode redesenhar a parte de cima da tabela.

O Timão chega ao confronto na terceira colocação, com 25 pontos, e busca ultrapassar São Paulo e Cruzeiro, que têm 26. Já o Rubro-negro aparece em sexto lugar, com 23 pontos, e ainda sonha com um salto na tabela para garantir vantagem no mata-mata.

O técnico Lucas Piccinato deve mandar a campo o Corinthians com, Nicole Ramos, Gi Fernandes, Mariza, Érika, Tamires, Dayana Rodríguez, Gisela, Leticia Monteiro, Jaque Ribeiro, Jhonson e Gabi Zanotti.

Do outro lado, a técnica Rosana Augusto deve escalar o Flamengo com, Karol Alves, Monalisa Belém, Agustina Barroso, Flávia Mota, Chaiane, Fernandinha, Djeni, Juliana Ferreira, Mariana Fernandes e Cristiane e Gláucia.

A rodada foi marcada por vitórias importantes e mudanças nas posições intermediárias da tabela. Confira os resultados:

– Fluminense 1×1 Grêmio

– Cruzeiro 5×1 3B da Amazônia

– Juventude 1×0 Sport

– Bragantino 0x4 São Paulo

– Internacional 3×2 América-MG

– Real Brasília 0x2 Palmeiras

– Bahia 3×1 Ferroviária

Com esses placares, seis clubes já garantiram vaga nas quartas de final: Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Ferroviária e Flamengo. As duas últimas vagas seguem abertas, disputadas por Bahia e América-MG, que atualmente fecham o G8, e ainda são ameaçados por Bragantino, Grêmio, Fluminense e Internacional nas últimas duas rodadas da primeira fase.

Na parte de baixo da tabela, o Sport já está matematicamente rebaixado. Resta agora a definição do segundo clube que disputará a Série A2 em 2026.

Onde assistir

– Brasileiro Feminino: Corinthians x Flamengo, às 19h (MS) – Sportv

– Série B Masculino: Criciúma x Vila Nova, às 18h – ESPN

– Amazonas x Athletic, às 18h30 – Disney+

Com clima de decisão, Corinthians e Flamengo prometem um jogo intenso e técnico, valendo mais que três pontos: a chance de embalar com moral para a fase final do Brasileirão Feminino.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais